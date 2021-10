Feuer in Rendsburg : Parksiedlung: Feuerwehr evakuiert Hochhaus – 57 Bewohner kommen mit Schrecken davon

Eine Wohnung im vierten Stockwerk brannte vollständig aus. Alle Bewohner des Hochhauses in der Pastor-Schröder-Straße erlebten eine unruhige Nacht, blieben aber unverletzt.

Rendsburg | Ein Feuer in einem neungeschossigen Wohnhaus in Rendsburg hat am späten Freitagabend Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste und die Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) beschäftigt. Flammen schlugen aus dem Fenster des Balkons Die Brandschützer waren um 22.28 Uhr in die Pastor-Schröder-Straße (Parksiedlung) alarmiert worden. In einer Wohn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.