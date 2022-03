Rendsburger Busunternehmen : Mit Hilfsgütern in Richtung Ukraine – mit Flüchtlingen zurück

Das Unternehmen Graf Recke hat 18 Flüchtlinge aus der Ukraine nach Schleswig-Holstein in Sicherheit gebracht. Die Menschen, vor allem Frauen und Kinder, werden in Privathaushalten im Amt Achterwehr aufgenommen.

Rendsburg/Ottendorf | 44 Stunden waren Diedrich Graf von der Recke und seine vier Mitstreiter unterwegs. Am Freitagmorgen, 11. März, endete ihre Tour nach rund 2300 Fahrtkilometern in Ottendorf. Mit einem „Graf Recke“-Reisebus und einem Sprinter hatten sie zunächst Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht, berichtet Diedrich Graf von der Recke, Chef des Rends...

