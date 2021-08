Nach dem Erdbeben in Haiti : Rendsburger hilft in der Karibik: Dritter Auslandseinsatz für Bernd Laarsen

Mit einem Notfallteam der Organisation I.S.A.R. Germany ist der 64-Jährige seit Montag im Einsatz, um Opfern der Katastrophe medizinisch zu helfen.

Rendsburg/Les Cayemites | Mindestens 220 Tote und 12.000 Verletzte – das ist die Lage in Haiti nach dem verheerenden Erdbeben vor gut einer Woche. Um vor Ort zu helfen, ist seit Montag ein medizinisches Team der gemeinnützigen Organisation I.S.A.R. Germany in der Karibik im Einsatz. Allein in den ersten Stunden wurden 150 Patienten behandelt, darunter Verletzte mit Knochenbrüc...

