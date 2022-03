Beschluss der Ratsversammlung : Stadt Rendsburg buhlt um Pflege-Studiengang und stellt drei Millionen Euro bereit

Mit einem klaren Ja positioniert sich die Kreisstadt im Rennen um den Zuschlag des Landes. 500 Studenten könnten in Rendsburg auf den Pflegeberuf vorbereitet werden. Härtester Konkurrent scheint derzeit Neumünster.

Rensburg | Allein ist die Stadt Rendsburg mit ihrem Anliegen nicht. Sie will Fachhochschul-Standort im Bereich Pflege werden und rührt die Werbetrommel. Doch das will Neumünster auch. Beide Städte wollen den FH-Studiengang Pflegewissenschaften für sich gewinnen. Auch in Flensburg und Schleswig war eine Bewerbung zeitweise Thema. Eine Entscheidung soll es noch vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.