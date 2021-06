Wahl des Seniorenbeirats : Lobby für alle Rendsburger ab 60 Jahre: 18 Kandidaten stellten sich vor

Das elfköpfige Gremium vertritt die Interessen von etwa einem Viertel der Rendsburger Bürger. Wahlberechtigt ist jeder Rendsburger ab 60 Jahre – das sind etwa 8.000 Menschen.

Rendsburg | In der Zeit vom 7. bis zum 11. Juni können die Wahlberechtigten ihre Stimme für den neuen Seniorenbeirat abgeben. Sie müssen seit mindestens sechs Wochen ihren Hauptwohnsitz in Rendsburg haben und 60 Jahre alt sein oder noch in diesem Jahr 60 werden. In einer öffentlichen Veranstaltung im Bürgersaal des „Hohen Arsenals“ stellten sich jetzt zehn Frauen...

