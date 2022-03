Rendsburg / Osterrönfeld : Premiere am NOK: So begeistert sind die Menschen von der neuen Schwebefähre

Mit Spannung wurde die Inbetriebnahme der Schwebefähre am Freitag, 4. März, erwartet. Das Wahrzeichen in der Rendsburger Region lockte viele Menschen an den Nord-Ostsee-Kanal.

Rendsburg | Fast sechseinhalb Jahre nach der letzten Überfahrt hat die Schwebefähre, die zwischen Rendsburg und Osterrönfeld verkehrt, den Betrieb wieder aufgenommen. Besucher kommen aus ganz Schleswig-Holstein und Hamburg Die Sehenswürdigkeit am Nord-Ostsee-Kanal lockte nicht nur viele Einheimische an die längste künstliche Wasserstraße der Welt. Viele Bes...

