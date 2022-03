Rendsburg und Eckernförde : 53 Patienten mit Corona, viele Mitarbeiter krank – Lage bei Imland-Klinik angespannt

In den meisten Fällen fällt die Corona-Infektion erst beim obligatorischen Corona-Test bei der Einlieferung in die Klinik auf. Erstmals werden jetzt auch coronapositive Patienten in Eckernförde behandelt.

Rendsburg | Der Inzidenzwert im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist in zuvor nicht vorstellbare Höhen geklettert. Das macht sich auch bei der Imland-Klinik bemerkbar. 48 Patienten, die am Standort Rendsburg behandelt werden, haben Corona. Zum Vergleich: Vor genau zwei Monaten waren es 27 Covid-Patienten. Hinzu kommt ein „außergewöhnlich hoher Krankenstand“ bei den Mi...

