Rendsburg-Eckernförde : Corona-Lage: Rendsburg mit den meisten Infizierten – Inzidenz bei 703,9

Der Inzidenzwert im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist zum Wochenbeginn leicht angestiegen. Derzeit sind mehr als 3000 Leute im Kreis mit Corona infiziert.

Rendsburg-Eckernförde | Der Inzidenzwert im Kreis Rendsburg-Eckernförde bleibt weiterhin über der 700er-Marke. Das bestätigt Thomas Buchhold, Leiter des Corona-Lagezentrums des Kreises. Am Montag kletterte der Wert, der die Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner angibt, leicht von 700,6 auf 703,9. Am Samstag lag dieser noch bei 720,3. So viele Ne...

