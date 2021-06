Obereiderhafen in Rendsburg : Polizei und Feuerwehr bergen männliche Leiche aus versunkenem Auto

Der Einsatz zog sich am Sonntag über mehrere Stunden hin. Viele Passanten schauten zu. Später wurde bekannt: Bei dem Fahrer, der tot in seinem Wagen gefunden wurde, handelt es sich um einen 69-jährigen Mann.

Rendsburg | Polizei und Feuerwehr haben am Sonntag ein Auto mit einer Leiche am Rendsburger Obereiderhafen aus dem Wasser geborgen. Das Fahrzeug befand sich etwa zehn Meter vom Uferrand entfernt. Unterwasserdrohnen der Feuerwehr halfen dabei, das Auto zu lokalisieren, teilte Polizeisprecher Sönke Petersen am Montag mit. Erst gegen 19.30 Uhr war der Einsatz bee...

