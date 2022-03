Rendsburg : Gelbe Container überfüllt – wilde Müllhalde vor Wohnblock in Mastbrook

Immer wieder wird der Müll an der Wohnanlage auf einem Parkplatz und einer Grünfläche entsorgt. Die Hausverwaltung sieht das Problem in „Mülltouristen“.

Rendsburg | Die gelben Container quillen über, auf dem Parkplatz und auf einer Grünfläche daneben liegen Getränkedosen, Joghurtverpackungen, Plastiktüten und auch eine Kondomverpackung. Dieses Bild bot sich am Montagnachmittag, 28. März, vor einem Wohnblock an der Marienburger Straße in Rendsburg. Weiterlesen: Acht Tage, acht Eimer: Diesen Müll fand eine Rends...

