Rendsburg : Morgengymnastik und Nordic Walking – VHS startet neues Sportangebot

Trainiert wird von Montag bis Freitag ab 9 Uhr. Pro Kurs sind neun Teilnehmer zugelassen.

Rendsburg | Zumindest in kleinen Gruppen ist Training an der frischen Luft wieder möglich. Die VHS Rendsburger Ring nutzt dies, um ein neues Bewegungsangebot zu starten. In Zusammenarbeit mit der Dozentin Frauke Kuhlemann werden Sportkurse angeboten, die bis zum 16. April laufen. Die Kurse beginnen am Montag, 15. März. Die Teilnehmer treffen sich jeweils im Innen...

