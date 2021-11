Kreuzung B77/B203 in Rendsburg : Blaulicht übersehen: Golf kollidiert auf Fockbeker Chaussee mit Polizeiauto

Der 20-Jährige Hamdorfer hatte die Warnsignale offensichtlich nicht wahrgenommen. Der entstandene Schaden beträgt rund 6000 Euro.

Rendsburg | Auf der Fockbeker Chaussee kam es am Dienstagabend zu einem Unfall zwischen einem VW Golf und einem Polizeiauto. Der 20-jährige Golffahrer fuhr nach Polizeiangaben aus Süden kommend zunächst auf der B77 und wollte auf die B203 in Richtung Fockbek abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Hamdorfer „grün“ an der Ampel. Rund 6000 Euro Schaden Allerdi...

