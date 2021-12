1. Basketball-Regionalliga : Stolpern verboten: BBC Rendsburg Twisters müssen bei Schlusslicht TSG Bergedorf gewinnen

Das Hinspiel gewannen die Rendsburger mit 78:70. Doch Vorsicht: Mit Matej Jelovic haben die Hamburger den besten Scorer der Liga in ihren Reihen. Zudem droht Andrée Michelsson beim BBC weiter auszufallen.

Rendsburg | Bloß nicht wieder bei einem Schlusslicht stolpern. Das ist der große Wunsch von Bjarne Homfeldt vor dem Spiel der Rendsburg Twisters in der 1. Basketball-Regionalliga am Samstag bei der TSG Stargazers Bergedorf (18 Uhr, Sporthalle Fährbuernfleet). Denn die Rendsburger haben zuletzt ungute Erfahrungen mit einem Tabellenletzten gemacht. Am vergangenen W...

