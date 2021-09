1. Basketball-Regionalliga : 78:70 gegen TSG Bergedorf – Rendsburg Twisters starten mit Sieg in die Saison

Das Team von BBC-Coach Bjarne Homfeldt zeigt große Moral und lässt sich weder von einem zwischenzeitlichen Acht-Punkte-Rückstand noch von personellen Handicaps oder einem Hallenumzug vom Kurs abbringen.

Rendsburg | Diese Chuzpe muss man erstmal haben. Obwohl Lennard Willer in den Minuten zuvor wenig gelungen war, fasste sich der Shooting Guard der Rendsburg Twisters 28 Sekunden vor dem Ende der Partie in der 1. Basketball-Regionalliga gegen die TSG Bergedorf ein Herz – und sorgte mit einem „Dreier“ zum 75:70 für die Vorentscheidung. Am Ende feierten die Twist...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.