Rendsburg : Weniger Schlägereien, mehr Online-Betrug: So verändert Corona die Polizeiarbeit

Im Interview sprechen der neue Revierleiter Matthias Gille und die neue Kripo-Chefin Claudia Hannemmann über die Folgen der Pandemie – und darüber, wie häufig sie schon zur Waffe greifen mussten.

Rendsburg | Seit 1. Mai hat das Rendsburger Polizeirevier einen neuen Chef: Matthias Gille (52) hat den Posten von Rainer Tschirne (60) übernommen, der nach 37 Jahren Polizeidienst in Rendsburg in Pension gegangen ist. Und auch an der Spitze der Rendsburger Kripo hat es kürzlich einen Wechsel gegeben: Im Oktober 2020 hat in Person von Claudia Hannemann (35) erstm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.