Rendsburger Kultkneipe : „Es ist einfach oberturbo(...)geil“ – so lief die Eröffnung im „Datscha“

Es durfte wieder gezapft werden: Mit einem neuen Team meldete sich die Rendsburger Kultkneipe „Datscha“ zurück. Am Mittwoch, 29. September, begrüßten die Wirte Wolfgang und Jana die ersten Gäste.

Rendsburg | Mehr als 15 feierlustige Gäste waren bereits am Nachmittag im „Datscha“ anzutreffen. Unter ihnen viele Stammgäste und alle waren froh, dass es in der Rendsburger Kultkneipe am Paradeplatz wieder rund geht. Im neuen Glanz erstrahlt sie – und hat doch ihren alten Charme behalten. Das Bier floss bereits in Strömen durch den Zapfhahn und sogar die Tanzflä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.