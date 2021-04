Geschäfte im Raum Rendsburg : Corona-Inzidenzwert steigt: So bereiten sich Händler auf „Click & Meet“ vor

Ab kommenden Montag könnten im Kreis Rendsburg-Eckernförde verschärfte Corona-Regeln gelten.

Rendsburg | Im Kreis Rendsburg-Eckernförde kündigt sich eine Verschärfung der Corona-Regeln an. Am Sonnabend überstieg der Corona-Inzidenzwert die 50er-Marke. Seitdem stiegen die Zahlen weiter, derzeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bei 58,4. Immer mittwochs entscheidet das Land darüber, wie es in den einzelnen Kreisen weitergeht. In der ver...

