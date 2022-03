„Real“ wird zu „Kaufland“ : Darum verlässt das Reisebüro Dorissen das „Real“-Gebäude in Rendsburg

Ab 9. Mai 2022 will Kaufland an der Schleswiger Chaussee neu eröffnen – Urlaubswillige werden von Petra Dorissen, Inhaberin des Reisebüros und Mitarbeiterin Christina Hofeldt jedoch an einem anderen Standort beraten.

Rendsburg | Jetzt ist es amtlich: Das Reisebüro Dorissen verlässt den „Real“-Markt an der Schleswiger Chaussee in Rendsburg mit der Übernahme durch Kaufland. „Ich habe eine Kündigung seitens Real zum 30. April 2022 erhalten, mit der Begründung, dass Real verkauft wurde. Ich vermutete, dass ich von Kaufland einen Folgevertrag erhalten würde“, erklärt Petra Dorisse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.