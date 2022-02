Übernahme durch Schwarz-Gruppe : „Real“ in Rendsburg wird zu „Kaufland“ – wie geht es für rund 100 Mitarbeiter weiter?

Am 9. Mai wird der Markt an der Schleswiger Chaussee in Rendsburg von „Kaufland“ übernommen. Noch sind nicht alle Details geklärt.

Rendsburg | Der „Real“-Markt an der Schleswiger Chaussee in Rendsburg ist bald Geschichte. Am vergangenen Freitag, 28. Januar, wurde bekannt, dass der Supermarkt am 9. Mai durch „Kaufland“ übernommen wird. Was bedeutet das für die rund 100 Angestellten? Weiterlesen: „Real“ in Rendsburg: Termin für Übernahme durch „Kaufland“ steht fest „Kaufland“-Pressesprec...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.