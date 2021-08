Gute Nachricht für Hoheluft : B77 in Rendsburg: Radweg unter der Eiderbrücke ab Freitag wieder frei

Ab dem 23. August soll ein Schutztunnel errichtet werden. So soll sichergestellt werden, dass der Weg während der Restbauzeit an der Brücke weiterhin genutzt werden kann – mit wenigen Ausnahmen.

Rendsburg | Der Fuß- und Radweg unter der Eiderbrücke (B77) zur Johannes-Brahms-Straße wird am Freitag, 20. August, wieder freigegeben. Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) am Mittwoch mit. Weiterlesen: Weiter kein Durchkommen für Radfahrer unter der B77-Eiderbrücke in Rendsburg Seit mehr als einem Jahr leiden Anwo...

