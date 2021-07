Mehrfachtäter jetzt in U-Haft : Polizei nimmt Ladendieb in Rendsburg fest – mit einem Koffer voller Beute

Der 33-Jährige führte Waren in einem Gesamtwert von etwa 2450 Euro bei sich. Weil er schon mehrfach als Dieb auffällig geworden war, unter anderem in Kiel-Gaarden, erließ ein Amtsrichter jetzt Haftbefehl.

