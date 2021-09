„Oktogon“-Gelände in Rendsburg : Polizei entdeckt Marihuana-Plantage in leerstehender Fahrzeughalle

Die Polizei durchsuchte die Halle auf dem Areal der ehemaligen Feldwebel-Schmid-Kaserne am Montagnachmittag. Wie viele Drogen illegal angebaut wurden, ist noch unbekannt.

Rendsburg | Die Polizei hat am Montag eine Marihuana-Plantage auf dem „Oktogon“-Gelände in Rendsburg entdeckt. Wie Polizeisprecher Sönke Petersen am Dienstag auf Nachfrage mitteilte, wurden in einer ansonsten leerstehenden Fahrzeughalle abgeerntete Pflanzen gefunden. Weiterlesen: Weil er Geld für neue Drogen brauchte: Mann aus Rendsburg überfällt Pizzaboten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.