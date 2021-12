Wechsel an freie Träger : Politik prüft Privatisierung: Trennt sich die Stadt Rendsburg von ihren Kitas?

Die Diskussion um die Personalnot in den städtischen Kitas bekommt neue Brisanz. Eine CDU-geführte Ratsmehrheit will prüfen lassen, ob die Häuser an freie Träger abgegeben werden könnten. SPD und Linke sind klar dagegen.

Rendsburg | Trennt sich die Stadt Rendsburg von ihren kommunalen Kitas? Eine politische Ratsmehrheit zieht diesen Schritt zumindest in Erwägung. Hauptgrund ist die anhaltende Personalnot in den Einrichtungen. Mehrere Stellen können nicht wiederbesetzt werden, weil Fachkräfte fehlen. Geprüft werden soll deshalb die Übertragung städtischer Kindertagesstätten an ane...

