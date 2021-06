Protest gegen Gewalt an Frauen : „One Billion Rising“ in Rendsburg: Nur zwölf Tänzer folgten dem Aufruf

Zu der Protestaktion auf dem Schiffbrückenplatz hatten mehrere Verbände aufgerufen. Sie fand zum ersten Mal in Rendsburg statt. Auch Männer nahmen teil.

Rendsburg | „This is my body (dt: das ist mein Körper).“ Mit Textzeilen wie diesen wurde es am Freitag bei der Protestaktion „One Billion Rising“ laut auf dem Rendsburger Schiffbrückenplatz. Das Lied schallte aus zwei großen Lautsprechern. 12 Menschen, darunter auch drei Männer, hatten sich eingefunden, um mit einem zuvor einstudierten Tanz auf die Situation von ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.