Rendsburg : Nicole Bünning und Susanne Kos weibliche Doppelspitze der Kreishandwerkerschaft

Die Konstellation ist bundesweit einmalig. Bünnings Vorgänger Thomas Wriedt bezeichnete sein Nachfolgerin als „Wunschkandidatin“.

Rendsburg | Nicole Bünning aus Osdorf ist die neue Kreishandwerksmeisterin und damit die einzige Frau in Schleswig-Holstein, die dieses Amt inne hat. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde tritt die Geschäftsführerin der „Bünning Treppenbau GmbH“ die Nachfolge von Thomas Wriedt an. Der Inhaber der „Neuwerker Schmiede und Bauschlosserei Wriedt“ in Rendsburg war seit acht ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.