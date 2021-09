Kneipenszene Rendsburg : Neues Team macht Kultkneipe Datscha wieder auf – mit Songs von Helene Fischer

Kaltes, frisch gezapftes Bier, eine Jukebox und dazu darf geraucht werden: Die Kneipe „Datscha“ am Paradeplatz macht morgen auf – mit einigen Neuerungen.

Rendsburg | Wie kann eine Kultkneipe moderner werden, ohne den alten Charme zu verlieren? Genau das versucht das neue Team der „Datscha“ gerade. Am Dienstagvormittag stehen noch Werkzeugkisten herum, Schläuche gucken aus dem Tresen, draußen wird noch die Leuchtreklame angebracht. In gut 24 Stunden wollen dort – in der Königstraße 1 – Stammgäste der Datscha ihr er...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.