Kieler Strasse in Rendsburg : Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr: Holzunterstand mit Mülltonnen stand in Flammen

Die Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude.

Rendsburg | Die Rendsburger Feuerwehr wurde in der Nacht auf Dienstag gegen 2.15 Uhr zu einem Einsatz alarmiert. In der Kieler Straße brannte ein Holzunterstand mit Mülltonnen. Der Unterstand befand sich zwischen zwei Einfamilienhäusern und in unmittelbarer Nähe zu...

