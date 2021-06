Corona im Raum Rendsburg : Maskenpflicht im Fußgängertunnel verlängert – Inzidenzwert sinkt auf 3,3

Bis mindestens 27. Juni müssen im Fußgängertunnel unter dem NOK weiterhin Mund und Nase bedeckt werden.

Rendsburg | Der Kreis hat die Maskenpflicht im Rendsburger Fußgängertunnel bis zum 27. Juni verlängert. Die Auflage gilt von Montag bis Freitag in der Zeit von 6 bis 22 Uhr sowie sonnabends und sonntags zwischen 9 und 20 Uhr. Auch in den Fahrtstühlen und auf den Rolltreppen müssen Mund und Nase bedeckt werden. Weiterlesen: Corona-Teststationen im Vergleich: So...

