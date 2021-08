Anwohner meldeten Schüsse : Rendsburg: 21-Jähriger feuert Schreckschusswaffe ab und beleidigt Polizisten

Mehrere Anwohner riefen am Dienstagabend besorgt bei der Polizei an. Als Beamte den Bereich erkundeten, trafen sie in der Straße „Am Kanal“ einen Mann mit Schreckschusspistole an.

Rendsburg | Mehrere Anrufe aus Rendsburg gingen am Dienstagabend bei der Polizei ein. Anwohner meldeten Schüsse aus Richtung des Nord-Ostsee-Kanals. Als Polizisten den Bereich erkundeten, trafen sie in der Straße „Am Kanal“ auf drei junge Männer, die auf einer Parkbank saßen. Ein 21-jähriger Mann aus dieser Gruppe hatte einen Rucksack bei sich. In diesem befan...

