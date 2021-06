MS „Wissenschaft“ in Rendsburg : Strumpfhosen aus Pflanzen: Ausstellung weist Wege in die nachhaltige Zukunft

Unter dem Titel „Bioökonomie“ zeigen die zahlreichen Mitmach-Aktionen auf dem Schiff, dass eine nachhaltige Wirtschaft auf Grundlage nachwachsender Rohstoffe möglich ist. Wir müssen nur umdenken.

Rendsburg | Die elfjährige Juliette aus Rendsburg hätte am Dienstag gern mehr Zeit gehabt, um wirklich alles an Bord der MS „Wissenschaft“ entdecken zu können. Das Ausstellungsschiff hat für vier Tage am Rendsburger Kreishafen festgemacht und zeigt ganz plastisch und an vielen Mitmach-Stationen, wie wir unsere Welt auch im Kleinen nachhaltiger gestalten können. ...

