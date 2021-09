Rendsburg: Lange Nacht der Kultur 2021 : Konzerte, Theater, Foodtrucks, Lesungen – am Wochenende ist einiges los in der Innenstadt

Die „Lange Nacht der Kultur“ wird ab Samstag in der Stadt gefeiert. Bei dem bunten Programm ist für jeden etwas dabei.

Rendsburg | Insgesamt 17 Organisationen des Kulturnetz der Region Rendsburg veranstaltet am Samstag, 18. September, den langen Tag der Kultur in der Rendsburger Innenstadt. Viele Aktionen in der Innenstadt Neben Lesungen, Ausstellungen, Workshops rundet viel Musik dieses bunte Programm ab. Auf der Hauptbühne im Kulturzentrum am Stadtpark (Gelände der VHS un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.