Kindergarten in Rendsburg : Sieben Mitarbeiterinnen haben Corona: Gesundheitsamt schließt Kita „Villa Kunterbunt“

Die Schließung gilt zunächst bis einschließlich 17. Januar, kann aber verlängert werden, wenn weitere Corona-Fälle hinzukommen sollten.

Rendsburg | Das Gesundheitsamt des Kreises hat am Montag mit sofortiger Wirkung die Kita „Villa Kunterbunt“ vorübergehend geschlossen. Das teilte die Stadt Rendsburg am Dienstagabend mit. Der Grund: Sieben Mitarbeiterinnen wurden nach Angaben der Stadt Rendsburg per PCR-Test positiv auf Corona getestet. Vom Kreis kommt eine andere Zahl: Juristin Julia Rose aus de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.