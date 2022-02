Guten Morgen, Rendsburg! : Junge will Handball spielen wie die Profis – und saut das ganze Wohnzimmer ein

Das sportbegeisterte Kind hatte im Fernsehen gesehen, wie die Profis den Ball für mehr Grip mit Harz einschmieren. Im heimischen Wohnzimmer wollte er das nachmachen. Und bekam am Ende richtig Ärger.

Rendsburg | Als ein Mann aus der Kanalregion neulich ein Spiel der Handball-Europameisterschaft im Fernsehen verfolgte, erinnerte er sich an eine eigene Handball-Erfahrung in Kindheitstagen. Seine Eltern hatten ein großes Wohnzimmer, in dem recht wenige Möbel standen. Und das Kind durfte darin mit einem Ball spielen – wenn auch nur mit einem leichten Plastikball,...

