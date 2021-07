Hohes Arsenal in Rendsburg : Anmeldung ab sofort: Kinderstadt „Jerry Town“ öffnet trotz Corona ihre Tore

Lange sah es so aus, als müsste die Ferienattraktion im Hohen Arsenal ausfallen. Durch eine Änderung der Landesverordnung kann die Kinderstadt nun doch an den Start gehen, allerdings mit reduzierter Teilnehmerzahl.

Rendsburg | Lange Zeit sah es so aus, als ob die Rendsburger Kinder-Ferienstadt „Jerry Town“ in diesem Jahr wegen Corona überhaupt nicht stattfinden könnte. Doch eine Lockerung der Landesverordnung macht nun eine Austragung möglich, teilte der Leiter des Projekts, Matthias Gröning, am Donnerstag mit. Weiterlesen: Bienen, Wohnraum, Rad: Kinder konfrontieren Bür...

