Kunst in Rendsburg : Iris Bakker verwandelt Kulturschlachterei für eine Woche in ihr Atelier

Interessierte können der Künstlerin aus Dänemark ab Freitag bei der Arbeit über die Schulter gucken. Sie ist unter anderem spezialisiert auf „Blind-Portraits“.

Rendsburg | Von Freitag, 9. Juli, an wird Iris Bakker die Rendsburger Kulturschlachterei für eine Woche in ihr Atelier verwandeln. Die Künstlerin lebt und arbeitet in Aarhus in Dänemark und unterrichtet unter anderem an der „Designschool Kolding“. Weiterlesen: Endlich wieder Konzerte, Lesungen, Kunst: Bund fördert 120 Termine im Kreisgebiet In ihren vielen ...

