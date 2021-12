Rendsburg-Eckernförde : Corona: Intensivpatient aus Bayern aus Imland-Klinik entlassen

Am Montag, 20. Dezember, gab es 49 Neuinfektion, darunter ein Omikron-Fall. Im Krankenhaus müssen acht Corona-Patienten behandelt werden.

Rendsburg | Acht Corona-Patienten werden derzeit in Rendsburg-Eckernförde klinisch behandelt. Nicht mehr dabei ist der Intensiv-Patient aus Bayern, der Ende November in die Rendsburger Imland-Klinik verlegt worden war. Das teilte Pressesprecherin Barbara Ermes am Montag auf shz-Anfrage mit. Weiterlesen: Omikron-Variante erstmals im Kreis: Corona-Experte rä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.