Rendsburg und Eckernförde : Imland-Klinik an beiden Standorten komplett corona-frei

Seit der vergangenen Woche sind keine neuen Covid-Patienten mehr aufgenommen worden. Seit dieser Woche sind keine Erkrankten mehr auf der isolierten Station oder der Intensivstation.

Rendsburg | Positive Nachrichten von der vordersten Pandemie-Front: Die Imland-Klinik hat keine Corona-Patienten mehr. An beiden Standorten, in Rendsburg und in Eckernförde, gibt es weder auf der isolierten Station noch auf der Intensivstation Erkrankte. Auch interessant: Minister Heiner Garg warnt vor Delta-Variante: Zweite Impfung nicht auslassen Bereits ...

