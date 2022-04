Verbindung Rendsburg-Fockbek : Klinter Weg soll zur Fahrradstraße werden – doch es gibt ein Hindernis

Künftig könnte auf der Straße Tempo 30 gelten, Radfahrer dürften nebeneinander fahren. Doch bei der Umsetzung gibt es noch ein großes Problem. Von der Politik kommt daher jetzt Kritik am Planungsbüro.

Rendsburg | Der Klinter Weg zwischen der Straße „Große Reihe“ in Fockbek und der Hollesenstraße in Rendsburg ist eine beliebte und schnelle Verbindung zwischen den beiden Orten. Pendler auf dem Weg zur Arbeit und Fockbeker Schüler auf dem Weg zu den Rendsburger Gymnasien nutzen die Straße. Die Rendsburger Politik will den Klinter Weg jetzt zur Fahrradstraße mache...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.