Rendsburg : Einsatz im Stadtpark: Feuerwehr löscht Brand im Toilettenhäuschen

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte am Sonntag gegen 14.30 Uhr. Als sie eintrafen, brannten in dem Häuschen ein Papierkorb und eine Rolle Klopapier.

Rendsburg | Die Rendsburger Feuerwehr musste am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr in den Stadtpark ausrücken. Grund: In dem Toilettenhäuschen in dem Park war ein Feuer ausgebrochen. Weiterlesen: Jens Schnittka will doch nicht Wehrführer der Rendsburger Feuerwehr werden Als die Einsatzkräfte eintrafen, war Rauch in dem Gebäude zu sehen, teilte Rendsburgs ste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.