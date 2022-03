Rendsburg : Nach Dachstuhlbrand: Feuer in Wohnanlage brannte 19 Stunden – Haus komplett zerstört

Am Freitagabend schien der Brand gelöscht. Doch dann informierten Nachbarn die Feuerwehr, dass sich das Feuer wieder neu entfacht hatte. Erst um 5.30 Uhr am Samstagmorgen war der Einsatz endgültig vorbei.

Rendsburg | Nach dem Feuer am Freitag, 18. März, in einer Anlage für betreutes Wohnen in Rendsburg, ist das Haus in der Fockbeker Chaussee total zerstört. Das teilte Jens Schnittka, stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Rendsburg, am Sonntag auf Nachfrage von shz.de mit. Weiterlesen: Dachstuhlbrand in Rendsburger Wohnanlage: Alle Bewohner in ...

