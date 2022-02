Drei Autos beschädigt : Eine Verletzte nach Auffahrunfall in der Kieler Straße in Rendsburg

Die Kollision ereignete sich am Donnerstagmorgen, 24. Februar, um 8.20 Uhr. Eine 34-jährige Autofahrerin fuhr auf den Wagen einer 25-Jährigen auf.

Rendsburg | In der Kieler Straße in Rendsburg kam es am Donnerstagmorgen um 8.20 Uhr zu einem Unfall. Laut Angaben von Polizeisprecher Sönke Petersen wollte eine 25-jährige Autofahrerin auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Parkstreifen einparken. Sie setzte nach Polizeiangaben den Blinker und verlangsamte das Tempo. Dann fuhr die 34-jährige Fahrerin im Wage...

