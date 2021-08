Inzidenz bei 22,6 : Rendsburg-Eckernförde mit zweitniedrigster Corona-Belastung in SH

Die Infiziertenzahlen steigen. Grund zur Besorgnis gibt es aber bisher nicht. Denn die Situation in den Krankenhäusern ist weiterhin entspannt.

Rendsburg | Auf dem Corona-Dashboard des Kreises Rendsburg-Eckernförde entwickelt sich die Zahl der Infizierten seit Tagen nur in eine Richtung: nach oben. Am Sonntag meldeten die Gesundheitsdienste 94 aktuell Infizierte, zwölf mehr als am Freitag. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert kletterte von 20,8 auf 22,6 Infizierte pro 100.000 Einwohner. Deutlich unter Corona-...

