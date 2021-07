Rendsburg-Eckernförde : Zweiter Tag in Folge ohne Corona-Neuinfektion

Die Zahl der aktuell Infizierten nimmt wieder ab. Auch der Inzidenzwert ist weiter gesunken.

Rendsburg | Auch am Mittwoch vermeldetet das Gesundheitsamt des Kreises keine Neuinfektionen – den zweiten Tag in Folge. Da seit dem Dienstag zwei Personen wieder als genesen gelten, sind kreisweit aktuell 23 Personen mit Corona infiziert. Keiner davon muss klinisch behandelt werden. Die Zahl der Menschen in Quarantäne liegt aktuell bei 63. Weiterlesen: Ohne A...

