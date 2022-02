Rendsburg-Eckernförde : Corona-Lage im Kreis: Zwei weitere Tote – 387 neue Infektionen am Mittwoch

Ein 77-jähriger Mann und eine zwei Jahre jüngere Frau sind in der Imland-Klinik im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben. Kreisweit gelten aktuell 2871 Personen als infiziert.

Rendsburg | Die Corona-Pandemie hat im Kreis Rendsburg-Eckernförde zwei weitere Todesopfer gefordert. Wie das Lagezentrum des Kreises Rendsburg-Eckernförde am Mittwoch mitteilte, sind am Dienstag ein 77-jähriger Mann und am Mittwoch eine 75-jährige Frau verstorben. Beide wurden in der Imland-Klinik behandelt. Weiterlesen: Corona-Tote im Kreis: meist männlich u...

