Rendsburg-Eckernförde : Zwei Corona-Neuinfektionen am Wochenende

In den vergangenen sieben Tagen hatte es zuvor nur eine Neuinfektion gegeben. Jetzt ist der Inzidenzwert wieder leicht gestiegen.

Rendsburg | Nachdem es in der vergangenen Woche nur eine Corona-Neuinfektion in Rendsburg-Eckernförde gegeben hatte, wurden am Sonnabend gleich zwei neue Fälle vermeldet. Insgesamt gibt es damit kreisweit acht aktuell Infizierte, in Rendsburg und Gammelby jeweils zwei, dazu in Eckernförde, Kronshagen, Osdorf und Timmaspe jeweils eine Person. Auch interessant: ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.