Rendsburg-Eckernförde : Derzeit zehn Corona-Fälle im Kreisgebiet – Inzidenzwert bleibt bei 3,3

Eine Neuinfektion wurde am Mittwoch gemeldet. Die meisten Erkrankten gibt es in Timmaspe.

Rendsburg-Eckernförde | Eine Neuinfektion mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde am Mittwoch. Da gleichzeitig eine weitere Person als wieder genesen gilt, sind wie schon am Dienstag insgesamt zehn Personen im Kreisgebiet mit Sars-CoV-2 infiziert. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich nicht verändert und beträgt wie schon am Vortag 3,...

