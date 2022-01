Corona-Ausbrüche in Kitas : Omikron-Welle legt weiteren Kindergarten im Kreis Rendsburg-Eckernförde lahm

Damit mussten seit Beginn des Jahres bereits sechs Kitas ihren Betrieb coronabedingt einschränken.

Rendsburg | Das Coronavirus grassiert weiter im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Am Freitag gab Julia Rose aus dem Corona-Lagezentrum des Kreises bekannt, dass eine weitere Kita coronabedingt geschlossen werden muss. Betroffen ist der Evangelische Kindergarten Fleckeby. Alle Kinder müssen bis zum 29. Januar in Quarantäne. Weiterlesen: Kaum Corona-Probleme in Schul...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.