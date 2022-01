Rendsburg-Eckernförde : Omikron-Welle: Sechs weitere Kita-Gruppen müssen in Corona-Quarantäne

Die Corona-Lage im Kreis Rendsburg-Eckernförde bleibt angespannt. Erneut müssen Kindergartenkinder in häusliche Isolation. Betroffen sind zwei Einrichtungen.

Rendsburg | Die Corona-Lage im Kreis Rendsburg-Eckernförde bleibt kritisch. Die Inzidenz liegt über 700, die Imland-Klinik erklärte, aufgrund der steigenden Zahl von Covid-Patienten „am Limit“ zu sein. Und auch in den Kitas gibt es neue Infektionen. Am Freitag, 28. Januar, gab die Kreisverwaltung bekannt, dass sechs weitere Kita-Gruppen in Quarantäne müssen. W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.