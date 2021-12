Rendsburg-Eckernförde : Weihnachtsbäume – wo man sie kaufen kann und was sie kosten

Die Weihnachtsbaumsaison hat begonnen. Die Auswahl ist riesig. Wir geben eine Orientierungshilfe.

Rendsburg | In den Wald stapfen und den Weihnachtsbaum selbst schlagen? An vielen Orten in der Region ist das möglich. Allerdings stammen die Weihnachtsbäume nur noch zu einem kleinen Teil aus den Wäldern, erklärt die Landwirtschaftskammer. Vor etwa 50 Jahren wurde damit begonnen, Nadelgehölze auf extra Flächen anzubauen. „Für zahlreiche landwirtschaftliche Betri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.