Rendsburg-Eckernförde : Nach Corona-Lockerungen: Was passiert mit den Teststationen?

Am 19. März fallen viele Corona-Beschränkungen weg. Darunter auch die 3G-Regel in einigen Bereichen. Für die Teststationen im Kreis haben die Lockerungen weitreichende Folgen. Wie es für sie weitergeht, ist ungewiss.

Rendsburg | An der Teststation im Innenhof des Hohen Arsenals in Rendsburg ist an Freitagnachmittag, 18. März, reichlich Betrieb. Durch die noch geltenden Testpflichten für Arbeitnehmer sowie der 3G-Regel für Restaurants, Fitnessstudios und Co ist die Nachfrage an Antigentests hoch. Das könnte sich jedoch bald ändern – ab dem 19. März fallen viele Vorgaben weg. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.